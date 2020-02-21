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"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:14 ص
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اثناء تفقد المشروعات
اثناء تفقد المشروعات
أحمد الشيخ
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قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة الشروق، لمتابعة عددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق، يرافقه خلالها المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته، بتفقد سير العمل بمشروع رفع المخلفات بالمنطقة الجنوبية المطلة على طريق (القاهرة – السويس) الصحراوى، كما تفقد الأعمال التى تم  تنفيذها بكوبرى مدخل السويس 3 بمدينة الشروق، وكذا أعمال إنشاء أعلى سارٍ يحمل علم مصر بالمدينة.

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بحجم الأعمال المنفذة بتلك المشروعات، ومنها أعمال الإنارة المنفذة بكوبرى مدخل السويس 3، موجهاً بتكثيف المعدات واستمرار العمل طوال اليوم للانتهاء من المشروعات قبل المدة المحددة، بهدف تحسين الصورة الحضارية لمدينة الشروق.

من جانبه قال المهندس عبدالرءوف الغيطى: "جارٍ رفع كمية تقدر بـ(مليون م3)من المخلفات على الواجهة الجنوبية المطلة على طريق (القاهرة – السويس) بطول 7كم بنسبة إنجاز بلغت نحو70% ، والتى كانت تحجب رؤية المدينة من على الطريق، حيث أصبحت المدينة بالمناطق التى تم رفعها تطل مباشرةً على الطريق".

وأضاف رئيس الجهاز: تم الانتهاء من الأعمال المدنية والإنارة بكوبرى مدخل السويس (3) بالمدينة، بامتداده حتى الطريق الشرقى الجديد، مشيداً بمشاركة المجتمع المدنى فى أعمال تطوير المدخل المتضمن تنفيذ السارى بارتفاع يصل إلى (40م)، والذى من المقرر الانتهاء من تنفيذه قبل الافتتاح الرسمى، وسيكون إضافة جمالية لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى المطلوب.

"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات رفع المخلفات وكوبرى مدخل السويس
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الكلمات المفتاحية

مدخل السويس كوبرى السويس رفع المخلفات المجتمعات العمرانية

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