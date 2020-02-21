الإسكان تعلن موعد تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل 1/3/2020، وحتى يوم الثلاثاء 28/4/2020، في تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً بالأحياء شمال الأوركيد (شمال الألف فدان سابقاً)، وجنوب طريق السويس منطقة (A & B)، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، وبعد سداد إجمالى ثمن الأرض.





وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالأحياء شمال الأوركيد، من 1 : 25، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 4/3/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 5/3/2020، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 10/3/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 11/3/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 12/3/2020، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 15/3/2020، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 16/3/2020 : الخميس 19/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.





وأضاف المهندس جمال طلعت: سيتم تسيلم قطع الأراضي جنوب طريق السويس بمنطقة (B)، من 1 : 25، يوم الأحد 29/3/2020، والقطع من 26 : 75، يوم الإثنين30/3/2020، والقطع من 76 : 98، يوم الثلاثاء 31/3/2020، والقطع من 115 : 150، يوم الأربعاء 1/4/2020، والقطع من 151 : 173، يوم الخميس 2/4/2020، وقطع الأراضى بمنطقة (A)، من 1 : 25، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/4/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/4/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/4/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/4/2020، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/4/2020، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/4/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/4/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/4/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/4/2020، والقطع من 251 : 272، يوم الأحد 19/4/2020، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 21/4/2020 : الثلاثاء 28/4/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



