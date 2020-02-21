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فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:52 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بتصريحات قوية، عقب مباراة السوبر المصري، وخسارة فريقه للقب عل يد الزمالك بركلات الترجيح.

وقال فايلر، لاتوجد خلافات مع لاعبى الأهلى، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين غير راضين، لعدم مشاركتهم بشكل أساسى فى المباريات، وهذا ما يفسر رفضهم لطريقة إدارتى الفنية.


وأكد فايلر، أنه يرفض الدعوات التى تطالب بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى، كما أشار إلى استمرار لاعبى الأهلى مسلسل إهدار الفرص.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمس الخميس، لصالح غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.


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