مسؤول أفغاني: الاتفاق مع طالبان بشأن الحد من العنف يبدأ اليوم

صرح مسؤول أفغاني كبير، اليوم الجمعة، أن القوات الافغانية والدولية وقوات طالبان ستراقب فترة سبعة أيام من العنف المتدني في أفغانستان ابتداء من منتصف الليل.



وأعلن متحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني لرويترز "استنادا إلى الخط، سيبدأ الحد من العنف بين طالبان وقوات الأمن الدولية والأفغانية لمدة أسبوع". حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وقال مسؤولون أمريكيون، اليوم أيضًا، إنهم اتفقوا مع طالبان على تخفيض العنف لمدة سبعة أيام في أفغانستان، وسيتبعه، إذا استمر، اتفاق سلام أفغاني بعد 18 عامًا من الحرب.



وسيكون الانخفاض في الأعمال القتالية الخطوة الأولى في خطة تؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، على الرغم من وجود دلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ ببعض قوات مكافحة الإرهاب والمخابرات هناك.



وتم الإعلان عن اتفاقية الحد من العنف من قبل مسؤول كبير في الإدارة في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، حيث يدافع وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر عن السياسات الأمريكية.



ولكن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن على طالبان أن تلتزم بهذا التخفيض لمدة سبعة أيام قبل توقيع اتفاق سلام رسمي.



والتقى بومبيو وإسبير يوم الجمعة الماضية في ميونيخ مع أشرف غني، رئيس أفغانستان، بينما لم يكن هناك إعلان عن صفقة وشيكة، وقد انهارت الجهود المماثلة.



وانسحب ترامب من اتفاق في العام الماضي بعد هجوم أسفر عن مقتل جندي أمريكي، و11 آخرين.



وصرح المسؤول الكبير الذي أطلع المراسلين في ميونيخ أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ حتى يتم التخفيف الناجح الذي تم التحقق منه في الأعمال القتالية، وهو ما يعد أقل بكثير من وقف إطلاق النار الشامل.



