تعرف على تفاصيل شخصية خالد سرحان في مسلسل "دهب عيرة"

يخوض الفنان خالد سرحان السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "دهب عيرة"، للفنانة يسرا، ويجسد خلال الأحداث دور زوج الفنانة عبير صبرى، وشقيق يسرا، ويدخل في العديد من المواقف مع شقيقته بسبب الأبناء، لاسيما أن أحداث المسلسل تدور حول المشاكل الأسرية التي تتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.



يُشار أن مسلسل "دهب عيرة"بطولة يسرا، عبير صبري، حلا شيحة،خالد أنور،بيومى فؤاد، هنادي مهنى، جومانا مراد، خالد سرحان، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وفي سياق آخر، يعرض لخالد سرحان حاليًا في السينمات فيلم "يوم وليلة"، و الفيلم من تأليف يحيى فكري،إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوى، حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، حمزة ‏العيلي، درة، زينة منصور، محمد عادل، محمد جمعة.