عاجل.. وفاة والدة المطرب السوري جورج وسوف

أعلنت وسائل إعلامية لبنانية منذ قليل وفاة فرحة متعب الصدى، والدة سلطان الطرب جورج وسوف، عن عمر يناهز الـ82 عام.





ومن المقرر أن يقام صلاة الجثمان على الراحلة الساعة الثالثة، عصر اليوم الجمعة، فى كنيسة مار إلياس - كفرون رفقة، فى سوريا.





وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تُقبل التعازى فى صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.



