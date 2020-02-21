فيسبوك سيقدم مكافآت مالية للاستماع إلى تسجيلاتك الصوتية بدلًا من التجسس عليك

أشار تقرير صادر عن موقع The Verge التقني، أمس الخميس، إلى أن فيسبوك سيقوم بتقديم مكافآت مالية للمستخدمين مقابل الاستماع لتسجيلاتهم الصوتية للمساعدة في تحسين تقنية التعرف على الكلام.





هذا يعني أن الشركة ستدفع رسمياً للاستماع إليك عبر برنامج بحثي جديد بدلاً من الاستماع سراً إلى محادثاتك الخاصة، كما فعلت سابقًا في برنامج Messenger.





يأتي هذا البرنامج، المسمى "Pronunciations"، كجزء من البحث الذي تم إجراؤه عبر تطبيق فيسبوك Viewpoints، وهو أداة استقصاء أصدرتها الشركة العام الماضي.





سيتم تسجيل المستخدمين قائلين "Hey Portal" متبوعة بالاسم الأول لصديق من قائمة أصدقائك، بينما يجب إجراء كل تسجيل مرتين، ويمكن للمستخدمين تسجيل ما يصل إلى عشرة أسماء مختلفة في قائمة أصدقاء Facebook الخاصة بهم أيضًا.





وفقًا لموقع فيسبوك، ستحصل كل مجموعة من التسجيلات على 200 نقطة للمستخدمين في تطبيق Viewpoints، ولا يمكن للمستخدمين صرف مكافآتهم إلا عندما يصلون إلى 1000 نقطة.



