Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد عرض الحلقة 36.. مسلسل "الأخ الكبير" يتصدر تريند "جوجل"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:12 ص
Advertisements
الأخ الكبير
الأخ الكبير
هبة أحمد
Advertisements
تصدر مسلسل مسلسل "الأخ الكبير"، مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة 36.

ودارت أحداث الحلقة 36 من مسلسل "الأخ الكبير" حول ذهاب "حربي" لرؤية شقيقته "صباح" في المستشفى، وإخبار"صابر" محمد عز لصديقه "حربي" أنه راقب "سعاد" صديقة شقيقته "صفية " ووجدها واقفة مع رجل،لم يتعرف عليه، وقام بالتقاط صورة له، ليبدء في البحث عن هذا الرجل،ومساعدة "سونة" زينة منصور ل"عبير"دينا فؤاد حيث أحضرت لها ماكينة خياطة وقماش لكي تستطيع العمل والانفاق على البيت، وتكتشف "سوزي" عبير صبري أن البنت التي تختبئ عندها تقوم بمراقبتها، لذلك تخبر" شريف" إيهاب فهمي بأنها ستترك منزلها وتتوجه إلى الاسكندرية .

يُشار أن مسلسل "الأخ الكبير"من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، بطولة محمد رجب،دينا فؤاد، آيتن عامر،محمد عز،هبة مجدي،أشرف زكي،راندا البحيري،عبير صبري،أحمد حلاوة،زينة منصور، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمود حجازي.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 20 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم

منذ ساعة و 16 دقيقة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 7 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة أياكس

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

09:14 ص

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status