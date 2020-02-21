بعد عرض الحلقة 36.. مسلسل "الأخ الكبير" يتصدر تريند "جوجل"

تصدر مسلسل مسلسل "الأخ الكبير"، مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة 36.



ودارت أحداث الحلقة 36 من مسلسل "الأخ الكبير" حول ذهاب "حربي" لرؤية شقيقته "صباح" في المستشفى، وإخبار"صابر" محمد عز لصديقه "حربي" أنه راقب "سعاد" صديقة شقيقته "صفية " ووجدها واقفة مع رجل،لم يتعرف عليه، وقام بالتقاط صورة له، ليبدء في البحث عن هذا الرجل،ومساعدة "سونة" زينة منصور ل"عبير"دينا فؤاد حيث أحضرت لها ماكينة خياطة وقماش لكي تستطيع العمل والانفاق على البيت، وتكتشف "سوزي" عبير صبري أن البنت التي تختبئ عندها تقوم بمراقبتها، لذلك تخبر" شريف" إيهاب فهمي بأنها ستترك منزلها وتتوجه إلى الاسكندرية .



يُشار أن مسلسل "الأخ الكبير"من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، بطولة محمد رجب،دينا فؤاد، آيتن عامر،محمد عز،هبة مجدي،أشرف زكي،راندا البحيري،عبير صبري،أحمد حلاوة،زينة منصور، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمود حجازي.