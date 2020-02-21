بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيرانية





بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الـ 1 اليوم الجمعة، في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).





وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "أن الانتخابات تجري في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب".





ويحق لـ57 مليونا و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.



