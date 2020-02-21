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قبل موقعة الريال.. تصريح ناري من نجم مانشستر سيتي حول حظ زيدان في دوري الأبطال

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق نجم مانشستر سيتي، الإنجليزي رحيم ستيرلينج، على النغمة التي تتردد بشأن تتويج زيدان مدرب ريال مدريد بالبطولات بسبب الحظ.

  

وقال ستيرلينج في تصريحات لصحيفة (آس) الإسبانية، إن الفوز بدوري الأبطال عدة مرات، خاصة على التوالي أمر صعب للغاية، لا أعتقد أنه حظ، بعض الناس لديهم تلك العقلية الرابحة ويفوز على أي حال.

 

وأكمل، أحب أن أقول إنه شيء ربما تطور في مسيرته الرائعة كلاعب والآن كمدرب، لذلك يحتفظ بلمسة رابحة، لا أعتقد أنه عندما تفوز يكون الحظ، ولكن لأنك تملك عقلية رابحة.

   

وحقق زيدان 10 ألقاب مع الميرنجي، كان أخرهم كأس السوبر الإسباني في يناير، لكن يظل أهمهم بالتأكيد الثلاثة بطولات المتتالية في دوري أبطال أوروبا في ولايته الأولى.



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