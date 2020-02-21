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تجديد حبس خادمة 15 يوما لسرقتها مصوغات بالنزهة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:38 ص
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سيدة
سيدة
نسمة رمضان
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قرر قاضي المعارضات، اليوم الحمعة، تحديد خبس خادمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة شقة مخدومها والمصوغات الذهبية الخاصة بزوجته.

واعترفت ربة منزل أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، بسرقتها مشغولات ذهبية من مخدومتها في منطقة النزهة، لمرورها بضائقة مالية بعدما غافلت المجني عليها واستولت على مشغولاتها الذهبية، وتم القبض عليها وقامت بالإرشاد عن كافة المسروقات التي قامت بوضعها داخل مسكنها.

وتعود البداية، إلى تلقي مدير مباحث القاهرة، بلاغا من زوج المجني عليها، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن "خاتم ألماظ، أنسيال، 2 حلق ذهب" من داخل شقته بالنزهة.

وبإجراء البحث والتحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. ع" 40 سنة، خادمة المجني عليها، ومطلوبة على ذمة قضيتين "سرقة، تبديد" والمقضي فيها بالحبس 6 أشهر.

وعقب تقنين الإجراءات. وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجدها، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وبإرشادها تم ضبط المسروقات بمنزلها.

وتم استدعاء المجني عليها، وتعرفت على المتهمة والمضبوطات خاصتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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