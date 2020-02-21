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الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بروج بهدف لكل فريق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:28 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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حل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره كلوب بروج البلجيكي، ليلة أمس الخميس الموافق الـ20 من فبراير الجاري، في ذهاب الدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

تعادل مانشستر يونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه كلوب بروج إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جان برايدال"، ببلجيكا.

الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد

تلقى فريق مانشستر يونايتد هدفًا في الدقيقة الـ15 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة رائعة من حارس مرمى بروج "سيمون مينيوليه"، ليدخل التاريخ كأول حارس مرمى يصنع هدفًا بالدوري الأوروبي.

تعادل مانشستر يونايتد

وتعادل لفريق مانشستر يونايتد لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال، والذي أحرزه في شباك بروج بالدقيقة الـ36 من زمن شوط المباراة الول، بعد مرور 11 دقيقة من تسجيل هدف في مرماه.

موعد مباراة مانشستر يونايتد

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي ليلة أمس، في تمام الـ7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:55 بتوقيت مكة المكرمة، واستضافها ملعب "جان برايدال" معقل البروج.

ترتيب مانشستر يونايتد

 ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة الـ12 من دور المجموعات، بالدوري الأوروبي، فيما حل بروج المركز الثالث بمجموعته، وسيشهد "أولد ترافولد" الإنجليزي، مباراة العودة الخميس المقبل في معقل المان يونايتد.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد وبورج مانشستر يونايتد الدورى الاوروبى

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