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"إعلام عين شمس" يفوز بـ4 جوائز في مهرجان الشروق الخامس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:21 ص
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التكريم
التكريم
أية حمروشي
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فاز قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، بـ4 جوائز في المهرجان السنوي الخامس الذي أقامه المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وضم ٣٨ جامعة مصرية وعربية.

وشارك القسم بالمهرجان تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب.

وقدمت لجنة التكريم المكونة من اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة المعهد، والأستاذ الدكتور جودة غانم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ الدكتور محمد سعد، عميد المعهد، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، دروع التكريم للأستاذة الدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، والطلاب المشاركين في المشاريع الفائزة.

وحصل القسم على 4 جوائز موزعة في عدة مجالات كالتالي: المركز الأول في مشروعات تخرج البرامج الإذاعية لبرنامج "النداهة" تحت إشراف الأستاذة مي زايد المعيدة بالقسم.

وحصلت مجلة "7 راكب" على المركز الثاني في مشروعات الصحف المطبوعة تحت إشراف الأستاذة سارة جميل، المدرس المساعد بالقسم، وحصلت حملة "10 دقايق" في مشروعات الحملات الإعلامية على المركز الثاني تحت إشراف الأستاذة آية أبو بكر، المعيدة بالقسم.

في حين حصل برنامج "المتاهة" على المركز الثالث في مشروعات البرامج التليفزيونية تحت إشراف الأستاذة آية منير، المعيدة بالقسم.
"إعلام عين شمس" يفوز بـ4 جوائز في مهرجان الشروق الخامس
"إعلام عين شمس" يفوز بـ4 جوائز في مهرجان الشروق الخامس
"إعلام عين شمس" يفوز بـ4 جوائز في مهرجان الشروق الخامس
"إعلام عين شمس" يفوز بـ4 جوائز في مهرجان الشروق الخامس
"إعلام عين شمس" يفوز بـ4 جوائز في مهرجان الشروق الخامس
"إعلام عين شمس" يفوز بـ4 جوائز في مهرجان الشروق الخامس
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