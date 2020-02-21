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وليد حسين رئيسًا للشئون الفنية بهيئة التنشيط السياحي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:20 ص
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العناني
العناني
حسام زيدان
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أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف الأستاذ وليد حسين محمد، بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويأتي التكليف في إطار خطة الوزارة للاعتماد على الشباب ذات الخبرات والكفاءة العالية في مجال العمل السياحي لتنشيط الحركة السياحية الواردة إلى مصر.

يذكر أن المقصد السياحي يتمتع بعدد كبير من الميزات التي تتنوع ما بين السياحة الثقافية كالمزارات السياحية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات، وكذلك السياحة الدينية حيث لدينا عدد من مجمعات الأديان النادرة إضافة لمسار العائلة المقدسة، كما تتمع مصر بشواطئ وصحارٍ وبيئات استشفائية ومحميات طبيعية تجعلها ذات تنوع سياحي كبير.
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الكلمات المفتاحية

خالد العناني تنشيط السياحة العناني السياحة الأثار

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