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شيفروليه كورفيت Z06 تظهر في مقطع مسرب قبل الكشف عنها (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:15 ص
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شيفروليه كورفيت Z06
شيفروليه كورفيت Z06
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ظهرت سيارة شيفروليه كورفيت Z06 بثلاث في مقطع فيديو مسرب، وشوهدت السيارة القادمة في 2022 أثناء اختبارعا مدينة فالنسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأتت هذه الخطوة بعد الإعلان عن بدء إنتاج الجيل الثامن من شيفروليه كورفيت في مصنع جنرال موتورز بمدينة بولينج جرين الأمريكية، فقد جاء الوقت لتطوير فئة الأداء العالي من كورفيت C8.

ون المتوقع أن تحصل كورفيت Z06 القادمة على محرك Blackwing المكون من V8 ثنائي التيربو مستمد من كاديلاك CT6-V 2020 الحالية بقوة تصل إلى 800 حصان و 949 نيوتن.متر من عزم الدوران، حسب ه موقع Automobile.

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