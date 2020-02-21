محافظ جنوب سيناء يكشف موعد افتتاح جامعة الملك سلمان

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنهم يعملون على الترويج للسياحة المصرية حيث يقومون بعقد مؤتمرات ترويجية عن السياحة المصرية في الخارج، معتبرًا أن مصر لم تحصل على حقها بشكل كامل في السياحة العالمية، ولكن بالعمل والجهد ستتمكن مصر من زيادة حصتنا في السياحة.





وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم بدأوا في تنفيذ تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضرء ذكية، موضحا أنه يتعاونون مع الأمم المتحدة على تنفيذ هذا التوجه، حيث ستحصل المدينة على منحة قدرها 7 مليار يورو.





وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده جامعة الملك سلمان وجه أن تكون شرم الشيخ مدينة خضراء، لافتا إلى أنهم بدأوا حملات توعية للمواطنين بأهمية استخدام الأكياس صديقة البيئة، والمخالف سيطبق عليه عقوبات صارمة.



