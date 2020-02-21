اتحاد الكرة: العقوبات تنتظر الخارجين عن النص في موقعة السوبر

فجر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة مدوية بعدما ألمح إلى احتمالية توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.









وقال فضل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج البريمو المذاع على قناة "تن": "إذا ظهر من خلال المباراة تجاوزات في مباراة السوبر سيتم بالطبع توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك".





وأكمل: " تنظيم المباراة كان من قبل مجلس أبو ظبي مع الاتحاد المصري، لكن عندما تحدث مشكلة نحاول السيطرة عليها لم أر كل شىء في التلفزيون، ولا أعرف ما حدث بالتفاصيل".





وواصل: "لو هناك خروج عن النص من بعض اللاعبين ستكون هناك عقوبات، ما رأيته في الملعب كان خطأ، وكان يجب أن نسيطر ونحل لأن في الآخر هذه وجهة لمصر".





وحقق الزمالك لقب السوبر المصري اليوم بعد فوزه على الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.





