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تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل "ليالينا"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:29 ص
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نهى عابدين
نهى عابدين
هبة أحمد
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تخوض الفنانة الشابة نهى عابدين، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ليالينا"، وتجسد خلال الاحداث دور فتاة من عائلة بسيطة، ولكنها طموحة، وهي جارة صابرين التي يقع ابنها في حبها.

يشار أن مسلسل "ليالينا" بطولة صابرين،محمد الشقنقيرى، غادة عادل،ميدو عادل، إياد نصار،نهى عابدين، خالد الصاوي، هاجر الشرنوبي ونورهان، محمد على رزق، هشام الشاذلي، منة عرفة، رنا رئيس، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجى .

الجدير بالذكر أن نهى تنتظر حاليًا عرض مسلسل "اتنين فى الصندوق" وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى، بطولة حمدى الميرغني، انتصار، أوس أوس، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد.
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