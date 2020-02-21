مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لكهربا وعمرو الجنايني

مرتضى منصور.. فاز الزمالك على النادي الأهلي عملاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس الموافق الـ20 من يناير 2020، ببطولة كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في الإمارات.





تصريحات مرتضى منصور





انطلقت مباراة السوبر المصري في الـ7 بتوقيت القاهرة الـ8 بتوقيت مكة، على ملعب "محمد بن زايد" بأبوظبي، وحضر الدرندلي ممثلًا لمجلس إدارة الأهلي في حين غاب مرتضى منصور عن الحضور.





مرتضى منصور يفاجئ الجميع





وخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك برسائل نارية عبر فوز فريقه ببطولة كأس السوبر المصري، في مباراة أمس الخميس، من خلال ظهوره على قناة الفريق الأبيض، الفائز باللقب.





مرتضى منصور وكهربا





ووجه مرتضى منصور كلمات لاذعة للاعب الفريق السابق محمود كهربا، ووصفه بالنحس على الفريق، مشيرًا إلى أن المباراة كانت جيدة، إلى نزول اللاعب كهربا، الذي أشعل اللقاء، وأثار عصبية الجميع.





مرتضى منصور يصف كهربا بالنحس





وقال مرتضى منصور: "كهربا نحس على الزمالك في 2015 ونحس على الأهلي دلوقت.. وأرفض لعب مباراة القمة في الدوري يوم 24".





هجوم مرتضى منصور على الجنايني





وشن مرتضى منصور هجومًا كبيرًا على عمرو الجنايني رئيس اللجينة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، ووصفه بـ "المتزملك"، ولا يحب الخير لفريق الزمالك، ووضع بالمكان الخطأ.





مرتضى منصور غاضب





واستطرد مرتضى منصور: "يا عمرو يا جنايني.. انت وجودك في اللجنة باطل، ومش هلعب الماتش الجي يوم 24.. وانت كلمتني بعد الماتش تباركلي.. وكمان إزاي تلم 13 مليون جنيه تذاكر حضور الجماهير وتديني 2 ونص مليون وأنا صاحب اللقب".





مرتضى منصور.. الزمالك نادي القرن





واختتم مرتضى منصور تصريحاته عقب اللقاء الذي فاز به فريقه في السوبر المصري، بأن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وانه حقق للزمالك 11 بطولة، محلية وإفريقية.



