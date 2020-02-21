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شرط صادم من ريال مدريد لتجديد عقد راموس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، وضع شرطًا مفاجئ على قائده سيرجيو راموس إذا أراد تمديد عقده مع الفريق الملكي.


وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، أن ريال مدريد لن يكون قادرًا على تقديم عقدًا ذهبيًا لراموس، خاصة أنه سيبلع من العمر 35 عامًا في نهاية عقده الحالي عام 2021.

وأكمل الموقع، أن رحيل راموس عن ريال مدريد في صيف عام 2021 هو الخيار الأكثر ترجيحًا حتى الآن، ومع ذلك، إذا نجح سيرجيو راموس في تقديم مستوى مرضيًا في الموسم المقبل، فقد يكون تمديد عقده قيد التنفيذ في مكاتب سانتياجو برنابيو.

ويرغب سيرجيو راموس صخرة دفاع ريال مدريد تمديد عقده الحالي مع الميرينجي الذي سينتهي في يونيو 2021، ومع ذلك فإن ريال مدريد لن يكون قادرًا على تلبية رغبة قائده إلا بشرط واحد فقط.


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