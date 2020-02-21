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محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تنتظر السائح الروسي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:40 ص
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المحافظ
المحافظ
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: إن السفير البريطاني بالقاهرة، زار شرم الشيخ لأول مرة منذ 5 سنوات، موضحا أنه جاء بصحبة أسرته، وهذا دليل على عودة السياحة لطبيعتها.

وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن السفير البريطاني أشاد بأمن المدينة، واستقرارها، وأن السفير أعلن أن إحدى شركات خطوط الطيران الكبرى ستبدأ رحلاتها لشرم الشيخ يوم 9 يونيو.

وأضاف "إحنا مجهزين مدينة شرم الشيخ كويس، ومؤمنة بالكامل.. وفي انتظار السائح الروسي، وكل أهالي جنوب سيناء سعيدة بعودة السياحة البريطانية للمحافظة.

وكشف عن أنهم يعملون على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.
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الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ خالد فودة جنوب سيناء

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