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فريدة الشوباشي: السيسي كسر قيد تبعيتنا لأمريكا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:21 ص
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فريدة الشباشي
فريدة الشباشي
هدى عبدالرازق
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أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بالنهج الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي للسياسة الخارجية المصرية، موضحا أنه وضع أرضية رائعة للعلاقات المصرية الخارجية.

وقالت: "كنا مربوطين في كرسي اسمه أمريكا، 99% من أوراق الوجود، والحياة معاها.. ولكن الرئيس السيسي كسر القيد".

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس السيسي أرسى مبدأ أن مصر ليست أقل من أي دولة لديها استقلالية الرأي والقرار، وأن السيسي يتوجه لعقد علاقات استراتيجية مع الدول وهو أمر جيد.

وأَضافت أن العالم ينظر إلى مصر على أنها بوابة لأفريقيا، والعالم العربي، مؤكدة أن مصر تعود لمكانتها كزعيمة للمنطقة.
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الكلمات المفتاحية

فريدة الشوباشي السيسي الرئيس

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