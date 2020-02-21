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تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:14 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تسبب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك في أزمة كبرى، عقب انتهاء مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي أقيمت أمس الخميس بالإمارات.


وقام عبد الله جمعة باستفزاز جماهير الأهلي، بعد تسديده الركلة الأخيرة والتي توجت فريقه باللقب، ليشتبك معه لاعبي الأهلي.

واشتعل غضب لاعبي الأهلي بسبب تصرف عبد الله جمعة واشتبكوا معه في مشادة تفاقمت بين جميع اللاعبين داخل الملعب.

وتدخل رجال الأمن المتواجدين في الملعب وقاموا بفض المشاجرة، ليتسلم اللاعبون بعدها الميداليات.

وانتصر الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بالإمارات.


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