مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم





وختتم بقوله: تجربة مكافحة الفساد في مصر يجب أن تنقل للدول العربية.



ثمن الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، تجربة مصر في مكافحة الفساد، واصفا إياها بالتجربة رائدة، حيث بذلت الدولة بمؤسساتها مجهودا كبيرا، وكان له عوائد.وأشار "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن منافذ الدولة كلها محكومة بدقة كبيرة، والأجهزة الرقابية تعمل ليل نهار على ضبط الفاسدين، وأي فاسد يلقى عقابه.وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معندهوش كبير ولا صغير، عنده فاسد، ولا مش فاسد.. مفيش شبهة فساد على أحد، ويتساب حتى لو هو مين.