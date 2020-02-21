أستاذ طب نفسي يحدد الحل الوحيد لإنهاء تحدي "كسارة الجمجمة"

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي: إن تعايش الشباب على السوشيال ميديا خطر، ويبعدهم عن الواقع، وتحدياته، محذرًا من خطورة قضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار "فرويز"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الحوار مع الأبناء هو الحل للتوعية بمخاطر تحدي الألعاب على السوشيال ميديا، مثل تحدي "كسارة الجمجمة" الذي ظهر مؤخرا بين طلاب المدارس.



وشدد على ضرورة وجود أخصائي نفسي واجتماعي في المدارس للتحدث مع الطلاب، منوها بأن وزارة التعليم يجب أن تقوم بفصل الطالب الذي يقوم بهذا التحدي في المدرسة نهائيا، حيث أنه يعرض حياة زميله للخطر.

