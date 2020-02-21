فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أكد عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها، مشيرا إلى أن لن يتم تأجيل اللقاء.









وقال الجنايني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة أون سبورت: "نحن نعمل من أجل الكرة المصرية ولا نريد مصلحة من أحد ولا نريد حتى كلمة شكر من أحد، وأهم شيء اليوم هو المنظر الرائع في ملعب محمد بن زايد، والسوبر نجح بنسبة 99%".





وانتصر الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء ليحصد لقب السوبر بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.





وأكمل: "رغبة الـزمالك فوق رأسي، وقرار اتحاد الكرة نافذ، أنا تلقيت الموافقة الأمنية وعدد المشجعين، وبناءً على ذلك فإن القرار محسوم، نحن نقف مع جميع الأندية، المباراة يوم 24 فبراير، لن أُؤجل مباراة من أجل أي ناد إلا لو الأمن اعترض".





وواصل عن تأجيله مباراة القمة قبل ذلك: "مباريات الأهلي والزمالك التي تأجلت بسبب إفريقيا كانت لأن موعد المباريات الإفريقية 24 و25 يناير والأمن رفض إقامة منافسات في هذا التوقيت، وطالبنا الاتحاد الإفريقي بتأجيلها ووافق واضطررنا لتغيير مواعيد الدوري".





واختتم: "مع احترامي وتقديري لكل الأندية ولكل الأشخاص، اتحاد الكرة هو من يدير المنظومة، واستاد القاهرة سيستضيف اللقاء".



