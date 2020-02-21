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محمد أسامة عن فوز الزمالك: "سوبر محلي محطوط على كريمة"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:32 ص
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محمد اسامة
محمد اسامة
الفجر الفني
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احتفل نجم "مسرح مصر"، محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في بطولة كأس مصر.

وكتب "أوس أوس"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة للاعبي نادي الزمالك بعد تتويجهم ببطولة كأس مصر وفوزهم على الأهلي في ركلات الترجيح.

وعلق "أسامة"، على الصورة قائلًا: "سوبر محلى محطوط عليه كريمه مبرووووك لنادى الزمالك ولجهازه الفنى واللاعبين ومجلس ادارته وجمهوره العظيم وهارد لك للنادى الاهلى وشكرا دوله الامارات الشقيقه وتحيا مصر"
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