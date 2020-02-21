المخرج "روهيت شيتي" يعلن طرح جزء ثالث من فيلم "Singham"



وطرح الجزء الاول من سلسلة أفلام Singham في عام 2011، في حين طرح الجزء الثاني في عام 2014.



يأتي ذلك بعد أن أنهى المخرج روهيت شيتي عمله مؤخرا في إخراج فيلم جديد للنجم أكشاي كومار، بعنوان Sooryavanshi ويشارك في بطولته كاترينا كيف.