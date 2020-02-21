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المخرج "روهيت شيتي" يعلن طرح جزء ثالث من فيلم "Singham"
الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:46 ص
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أحمد جمال أحمد
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Hعلن المخرج الهندي روهيت شيتي عن عمله على طرح جزء ثالث ضمن سلسلة أفلام المغامرات البوليسية الشهيرة Singham.
وذلك وفقا لموقع إنديا توداي، الذي أفاد بأن الفيلم سيعود في جزءه الثالث من بطولة نجم السلسلة أجاي ديفجان، في شخصية الشرطي البطل Bajirao Singham.
يأتي ذلك بعد أن أنهى المخرج روهيت شيتي عمله مؤخرا في إخراج فيلم جديد للنجم أكشاي كومار، بعنوان Sooryavanshi ويشارك في بطولته كاترينا كيف.
وطرح الجزء الاول من سلسلة أفلام Singham في عام 2011، في حين طرح الجزء الثاني في عام 2014.
وذلك وفقا لموقع إنديا توداي، الذي أفاد بأن الفيلم سيعود في جزءه الثالث من بطولة نجم السلسلة أجاي ديفجان، في شخصية الشرطي البطل Bajirao Singham.
يأتي ذلك بعد أن أنهى المخرج روهيت شيتي عمله مؤخرا في إخراج فيلم جديد للنجم أكشاي كومار، بعنوان Sooryavanshi ويشارك في بطولته كاترينا كيف.
وطرح الجزء الاول من سلسلة أفلام Singham في عام 2011، في حين طرح الجزء الثاني في عام 2014.
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