مارجو روبي تبدأ تصوير الجزء الجديد من Suicide Squad



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات ظهرت بها مارجو في شخصية "هارلي كوين" من جديد، بموقع تصوير فيلم Suicide Squad بدولة "باناما".



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تغريدة للمخرج جيمس جن على حسابه الخاص على موقع تويتر نشر خلالها صورة تحمل أسماء نجوم الجزء الثاني من فيلم The Suicide Squad.



وقالت الصحيفة أن أبرز ما لوحظ في اسماء ابطال الجزء الجديد، غياب النجم ويل سميث عن فريق العمل، بعد جسد شخصية "ديد شوت" في الجزء الأول الذي طرح في عام 2016.



في حين شهدت قائمة أبطال الجزء الثاني انضمام عدد من كبار النجوم، واستمرار البعض الأخر في تجسيد شخصياتهم من الجزء الأول.

وكانت قائمة أبطال الجزء الجديد من فيلم The Suicide Squad كما يلي، ديفيد داستمالكين، ونجم المصارعة جون سينا، وجاي كورتني وخواكين كوسيو.



ونيثان فيليون وجويل كينامان، ومايلنج إن جي، وفلولا بروج، وشون جن، وخوان دييجو بوتو، وستورك ريد وبيت دافيدسون، وتايكا واكيكي.



وأليس براجا وسستيف أج، وتيناش كاجيس، ودانيلا ميلكوير، وبيت كابالدي، وجويل رويز، وجينفر هولاند، والنجمة فايولا ديفيس، والنجم إدريس إلبا، والنجمة ماركو روبي والنجم مايكل روكر.



وكان أبرز المحتفظين بأدوارهم من الجزء الأول من فيلم The Suicide Squad، كل من النجمة مارجو روبي التي تجسد شخصية هارلي كوين، والنجمة فايولا ديفيس.



وكان قد أعلن المخرج جيمس جن عن قائمة النجوم المشاركين في الجزء الثاني من فيلم عصبة الانتحاريين او The Suicide Squad، الذي يعد واحدا من أفلام أبطال القصص المصورة التابعة لعالم القصص المصورة من DC.