كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المفارقة، حدثت بأن تم تحديد شركة ليونز جيت، المنتجة لفيلم John Wick 4 ليوم 21 مايو 2021، ليكون اليوم الرسمي لطرح الفيلم بصالات العرض السينمائية.



وهو اليوم نفسه الذي اختارته شركة "ورنور بروز" المنتجة لفيلم The Matrix 4، 21 مايو 2021 أيضا، لطرحه بصالات العرض.



جدير بالذكر أن النجم كيانو ريفز سبق أن اتفق مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.



ووجد نفسه النجم كيانو ريفز في حالة تحدي مع الذات نادرة الحدوث بهوليوود، بعد أن تم تحديد أيام الطرح الرسمية لأفلامه الجديدة المنتظرة The Matrix 4 وJohn Wick 4.