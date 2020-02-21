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كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:57 ص
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كيانو ريفز
كيانو ريفز
أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم الكبير كيانو ريفز في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الجزء الرابع المنتظر من سلسلة أفلام "ماتركس" الشهيرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهر بها كيانو، بموقع تصوير خارجي للفيلم، بمدينة سان فرانسيسكو، وظهر برفقته للمرة الأولى نجمة الفيلم "كاري آن موس"، التي تجسد به شخصية "ترينتي" الشهيرة.

ووجد نفسه النجم كيانو ريفز في حالة تحدي مع الذات نادرة الحدوث بهوليوود، بعد أن تم تحديد أيام الطرح الرسمية لأفلامه الجديدة المنتظرة The Matrix 4 وJohn Wick 4.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المفارقة، حدثت بأن تم تحديد شركة ليونز جيت، المنتجة لفيلم John Wick 4 ليوم 21 مايو 2021، ليكون اليوم الرسمي لطرح الفيلم بصالات العرض السينمائية.

وهو اليوم نفسه الذي اختارته شركة "ورنور بروز" المنتجة لفيلم The Matrix 4، 21 مايو 2021 أيضا، لطرحه بصالات العرض.

جدير بالذكر أن النجم كيانو ريفز سبق أن اتفق مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.
كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"
كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"
كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"
كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"
كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"
كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير "ماتريكس 4" مع "كاري آن موس"
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