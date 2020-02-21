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أليكس وينتر ينشر لقطات له مع كيانو ريفز تظهر للمرة الأولى من فيلم Bill & Ted
الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:56 ص
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أحمد جمال أحمد
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فاجأ النجم الكوميدي الكبير أليكس وينتر متابعيه على موقع تويتر، بنشره عبر حسابه الخاص لقطات تظهر للمرة الأولى من كواليس تصوير الجزء الأول من فيلمه الشهير Bill & Ted's Excellent Adventure عام 1989.
ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات المميزة، عن الحساب الرسمي للنجم أليكس وينتر عبر موقع تويتر، وظهر بها برفقة النجم كيانو ريفز، الذي جسد شخصية "بيل" بالفيلم.
وجاء نشر أليكس وينتر لهذه اللقطات، كنوع من الترويج للجزء الجديد من هذا الفيلم، الذي يطرح قريبا بصالات العرض بعنوان Bill & Ted Face The Music.
وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 الجاري.
ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات المميزة، عن الحساب الرسمي للنجم أليكس وينتر عبر موقع تويتر، وظهر بها برفقة النجم كيانو ريفز، الذي جسد شخصية "بيل" بالفيلم.
وجاء نشر أليكس وينتر لهذه اللقطات، كنوع من الترويج للجزء الجديد من هذا الفيلم، الذي يطرح قريبا بصالات العرض بعنوان Bill & Ted Face The Music.
وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 الجاري.
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