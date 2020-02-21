Advertisements
Advertisements
Advertisements

أليكس وينتر ينشر لقطات له مع كيانو ريفز تظهر للمرة الأولى من فيلم Bill & Ted

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:56 ص
Advertisements
أليكس وينتر
أليكس وينتر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
فاجأ النجم الكوميدي الكبير أليكس وينتر متابعيه على موقع تويتر، بنشره عبر حسابه الخاص لقطات تظهر للمرة الأولى من كواليس تصوير الجزء الأول من فيلمه الشهير Bill & Ted's Excellent Adventure عام 1989.

ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات المميزة، عن الحساب الرسمي للنجم أليكس وينتر عبر موقع تويتر، وظهر بها برفقة النجم كيانو ريفز، الذي جسد شخصية "بيل" بالفيلم.

وجاء نشر أليكس وينتر لهذه اللقطات، كنوع من الترويج للجزء الجديد من هذا الفيلم، الذي يطرح قريبا بصالات العرض بعنوان Bill & Ted Face The Music.

وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 الجاري.
أليكس وينتر ينشر لقطات له مع كيانو ريفز تظهر للمرة الأولى من فيلم Bill & Ted
أليكس وينتر ينشر لقطات له مع كيانو ريفز تظهر للمرة الأولى من فيلم Bill & Ted
أليكس وينتر ينشر لقطات له مع كيانو ريفز تظهر للمرة الأولى من فيلم Bill & Ted
أليكس وينتر ينشر لقطات له مع كيانو ريفز تظهر للمرة الأولى من فيلم Bill & Ted
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة أياكس

منذ ساعة و 25 دقيقة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يحدد موعد مغادرته لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 5 ساعات

4 نجوم كبار مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيانو ريفز يعود لشخصية "Ted" بعد 18 عامًا

كريستين سكال وهولاند تايلور تنضمان لفريق عمل Bill&Ted Face the Music

كيانو ريفز يواصل تصوير Bill & Ted Face The Music

أليكس وينتر يواصل تصوير فيلمه الجديد برفقة كيانو ريفز

كيانو ريفز يظهر في لقطات جديدة من تصوير مشاهد "Bill & Ted Face The Music"

للمرة الأولى في حياته.. كيانو ريفز يظهر برفقة سيدة تجمعه بها علاقة رسمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status