أليكس وينتر ينشر لقطات له مع كيانو ريفز تظهر للمرة الأولى من فيلم Bill & Ted



وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 الجاري.



وجاء نشر أليكس وينتر لهذه اللقطات، كنوع من الترويج للجزء الجديد من هذا الفيلم، الذي يطرح قريبا بصالات العرض بعنوان Bill & Ted Face The Music.