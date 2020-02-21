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برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة أياكس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:52 ص
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أياكس
أياكس
حسن شحاتة
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 كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب نادي برشلونة من ضم أحد اللاعبين المميزين من صفوف أياكس.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يتابع عن كثب وضع الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وأوضحت أن أونانا قرر الرحيل عن أياكس في الصيف المقبل، رغم أن عقده مع النادي الهولندي حتى صيف 2022.

وذكرت، أن هناك العديد من التوقعات بمستقبل باهر لأونانا، ولذلك تتابعه العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وفي مقدمتها برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن مراقبة أونانا تعود للموسم المخيب للآمال الذي قدمه نيتو مع برشلونة، سواء على مستوى الأداء غير المقنع أو الإصابات.

وأضافت، أن أونانا يدرك المنافسة الكبيرة التي سيواجهها مع تير شتيجن للعب أساسيًا في برشلونة، لكنه سيقبل دور الحارس الثاني مع القتال لدخول التشكيلة.

وجدير بالذكر، أن برشلونة منافسة قوية على صفقة أونانا من قبل تشيلسي، الذي يستعد لدفع 40 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود.
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