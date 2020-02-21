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شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان باسم سمرة، وهو يدفع زميله محمد رمضان أثناء غناء في فرح شعبي.

وكاد رمضان، يسقط مع أعلى المسرح، بعد تعرضه لهذا الموقف المحرج كما ظهر في الفيديو، فيما لم يعتذر باسم سمرة.

وكشف سمرة، في تصريحات صحفية حقيقة الأمر، موضحَا أن الفرح كان مليء بالناس وحدث تدافع من أجل مصافحتهم.

وأكد أنه لم يقصد دفع رمضان، وكل ما يشاع حول هذا الأمر عاري تمامًا عن الصحة، موضحًا أن رمضان بمثابة أخيه.


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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان فيديو باسم سمرة الفجر الفني

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