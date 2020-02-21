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ميسي يحدد موعد مغادرته لبرشلونة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:48 ص
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ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، عن موعد مغادرته للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.


وكانت هناك أنباء قد ترددت برحيل ميسي عن برشلونة بعد أزمتة الأخيرة مع المدير الرياضي للعملاق الكتالوني إيريك أبيدال.


وتحدث ميسي خلال تصريحات خاصة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:" أرغب في البقاء مع برشلونة هنا، الإدارة والجمهور يريدون ذلك".


وتابع:" أريد أن يكون الفريق على ما يرام دائما، وأن يكون مشروع جيد لحصد الألقاب، أرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكذلك لقب الليجا".


وواصل:" قرار مغادرة الفريق في يدي دائما، ولا أنظر إلى أي بند في عقدي يسمح لي بالرحيل".


وأتم:" لم أفكر في الرحيل حتى لو للحظة واحدة، إذا كان النادي يريدني سأبقى، ليست لدي أي مشكلة".
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