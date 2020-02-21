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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الإيرانية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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بدأت قبل قليل عملية التصويت في الانتخابات التشريعية في إيران للبرلمان الذي يحمل اسم مجلس الشورى الإسلامي، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية الإيرانية تنعقد وسط أزمة سياسية خارجية، وأزمة اقتصادية في الداخل الإيراني، على خلفية العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني.

كما تنعقد الانتخابات وسط أزمة سياسية داخلية إيرانية، على خلفية المظاهرات التي تنتشر في إيران.
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الكلمات المفتاحية

البرلمان الانتخابات التشريعية إيران

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