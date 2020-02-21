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نيللي كريم: تجربة مرضي كانت قاسية ومرعبة ولا أحب ذكر تفاصيلها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
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قالت الفنانة نيللي كريم، إنها تعرضت لوعكة صحية لا تحب ذكر تفاصيلها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أنها ستسبب مشكلة لها ولكن كانت المشكلة أكبر من المتوقع.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن تجربة مرضها كانت قاسية ومرعبة ولا تحب ذكر تفاصيل أكثر من ذلك.

وأكدت: "أنا الآن بخير وأجريت جراحة دقيقة وحاليًا استعدت كامل لياقتي وأمارس حياتي الطبيعية وأتمنى أن يطمئن الجمهور علي فأنا بأفضل حال".



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