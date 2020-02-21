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لحظة طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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نشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لرجل مسلم وهو ملقى على الأرض بعد تنفيذ عملية طعن ضده.

وكانت الشرطة البريطانية، أعلنت أن رجلًا طُعن في مسجد "ريجنت بارك" بشمال لندن، لافتة إلى أنه تم القبض على منفذ الهجوم.

ولم تذكر الشرطة البريطانية أسباب أو دوافع عملية الطعن التي وقعت في العاصمة، أو حالة الشخص الذي تعرض للطعن.
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الكلمات المفتاحية

مسجد لندن قتل عملية طعن

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