لحظة طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)



ولم تذكر الشرطة البريطانية أسباب أو دوافع عملية الطعن التي وقعت في العاصمة، أو حالة الشخص الذي تعرض للطعن.

نشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لرجل مسلم وهو ملقى على الأرض بعد تنفيذ عملية طعن ضده.وكانت الشرطة البريطانية، أعلنت أن رجلًا طُعن في مسجد "ريجنت بارك" بشمال لندن، لافتة إلى أنه تم القبض على منفذ الهجوم.