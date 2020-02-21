التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين







يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة نارية تجمع بين الأهلي وضيفه الفتح، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.





ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.





التشكيل المتوقع للأهلي أمام الفتح:-



حراسة المرمى: ياسر الميسيليم



خط الدفاع: لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - معتز هوساوي - عبد الله ترمين



خط الوسط: عبد الباسط هندي - حسين عبد الغني



خط الوسط الهجومي: يوسف البلايلي - محمد المجاهد - سلمان المؤشر



خط الهجوم: عمر السومة