التشكيل المتوقع وموعد مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز

يشهد ملعب الأسكندرية مساء اليوم الجمعة 21 فبراير، مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بين فريقي الإسماعيلي وبيراميدز.







ويسعى النادي الإسماعيلي بقيادة مدربه ديديه جوميز لإستغلال الحالة المعنوية الجيدة التي بمر بها الفريق، عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق على الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب كأس الملك محمد السادس.





على الجانب الآخر،حقق بيراميدز الفوز في لقائه الأخير ضد المقاولون العرب في الدوري، ويطمح في مواصلة الإنتصارات في بطولة كأس مصر.





يذكر أن بيراميدز وصل لهذا الدور، بعد أن أقصى فريق النجوم، بينما تغلب الإسماعيلي على فريق العلمين.





وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق طلائع الجيش في الدور ربع النهائي، والذي تغلب بدوره على فريق مصر المقاصة.





موعد مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، السابعة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة بتوقيت جرينتش.





تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بصوت المعلق خاتم بطيشة.





التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز



من المتوقع أن يبدأ ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي لقاء بيراميدز بالأسماء التاللية.



حراسة المرمى: محمد مجدي.



خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - أسامة إبراهيم.



خط الوسط: محمد صادق - محمد بيومي - محمود عبد العاطي دونجا.



خط الهجوم: همام طارق - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.