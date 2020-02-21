Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع وموعد مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements
يشهد ملعب الأسكندرية مساء اليوم الجمعة 21 فبراير، مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بين فريقي الإسماعيلي وبيراميدز.


ويسعى النادي الإسماعيلي بقيادة مدربه ديديه جوميز لإستغلال الحالة المعنوية الجيدة التي بمر بها الفريق، عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق على الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب كأس الملك محمد السادس.


على الجانب الآخر،حقق بيراميدز الفوز في لقائه الأخير ضد المقاولون العرب في الدوري، ويطمح في مواصلة الإنتصارات في بطولة كأس مصر.


يذكر أن بيراميدز وصل لهذا الدور، بعد أن أقصى فريق النجوم، بينما تغلب الإسماعيلي على فريق العلمين.


وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق طلائع الجيش في الدور ربع النهائي، والذي تغلب بدوره على فريق مصر المقاصة.


موعد مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، السابعة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة بتوقيت جرينتش.


تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بصوت المعلق خاتم بطيشة.


التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز

من المتوقع أن يبدأ ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي لقاء بيراميدز بالأسماء التاللية.

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد صادق - محمد بيومي - محمود عبد العاطي دونجا.

خط الهجوم: همام طارق - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.


في المقابل، من المنتظر أن تكون تشكيلة أنتي تشاتيتش مدرب بيراميدز للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - طارق طه.

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمد حمدي.

خط الهجوم: جون أنطوي.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

منذ ساعة الا ربع

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ يوم

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

09:11 م

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

02:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status