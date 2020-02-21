Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:05 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وأوضح البيان أن الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، سيكون مائل للدف نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، والرياح مثيرة للأتربة أحيانا.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة، فضلا عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على السواحل الشمالية الغربية.

ولفت البيان إلى أن الطقس على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، متوقع أن يكون دافىء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على مختلف أنحاء الجمهورية.

القاهرة 10 21

شبين الكوم 09 20

طنطا 09 20

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 10 16

مطروح 09 17

السلوم 08 16

سيوة 07 19

بورسعيد 12 21

دمياط 12 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 21

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 12 20

نخل 05 19

نويبع 13 21

طابا 10 21

كاترين 04 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 12 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 25

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 07 22

أسيوط 07 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 13 23

أسوان 13 24

أبوسمبل 12 23

الوادي الجديد 10 24

شلاتين 15 24

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 17 22
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو الطقس الارصاد

أخبار تهمك

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ يوم

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

منذ ساعة الا ربع

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 11 ساعة

كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد البرودة وشبورة مائية

"الأرصاد": درجة الحرارة تصل لـ1 مئوية في هذه المنطقة

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت.. "شبورة وشديد البرودة ليلا"

"لا تنخدعوا في درجات الحرارة".. مفاجآت مدوية من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا

شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف بالدرجات حالة الطقس اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

09:11 م

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

02:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status