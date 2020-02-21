الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.



وأوضح البيان أن الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، سيكون مائل للدف نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، والرياح مثيرة للأتربة أحيانا.



ويسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة، فضلا عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على السواحل الشمالية الغربية.



ولفت البيان إلى أن الطقس على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، متوقع أن يكون دافىء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على مختلف أنحاء الجمهورية.



القاهرة 10 21



شبين الكوم 09 20



طنطا 09 20



دمنهور 10 18



الإسكندرية 10 18



بلطيم 10 16



مطروح 09 17



السلوم 08 16



سيوة 07 19



بورسعيد 12 21



دمياط 12 19



الزقازيق 10 19



الإسماعيلية 11 23



السويس 12 21



العريش 11 20



رفح 10 19



رأس سدر 12 20



نخل 05 19



نويبع 13 21



طابا 10 21



كاترين 04 17



الطور 13 24



شرم الشيخ 12 25



الغردقة 12 25



مرسى علم 13 25



الفيوم 08 21



بنى سويف 08 21



المنيا 07 22



أسيوط 07 21



سوهاج 07 22



قنا 08 23



الأقصر 13 23



أسوان 13 24



أبوسمبل 12 23



الوادي الجديد 10 24



شلاتين 15 24



أبو رماد 16 24



حلايب 17 22



رأس حدربة 17 22