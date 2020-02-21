4 أسباب أهدت الزمالك لقب كأس السوبر المصري .. مرتضى منصور الأبرز







أحرز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لقب السوبر المصري الرابع في تاريخ أبناء ميت عقبة بعد تغلبه بركلات الترجيح على منافسه وغريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 4-3 ، وذلك خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" بأبو ظبي عاصمة الإمارات.









فوز الزمالك بلقب السوبر المصري



بهذا الفوز حقق الزمالك اللقب الرابع تاريخياً مقابل 11 لقب لصالح الأهلي حيث انتهى الوقت الأصلي من قمة السوبر المصري بالتعادل السلبي في مباراة لم تشهد أية فرص حقيقية للتسجيل ، ليحتكم كلا الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لصالح بطل السوبر الأفريقي بنتيجة 4-3 على ملعب "محمد بن زايد" معقل الفرحة البيضاء.









أسباب أهدت الزمالك لقب السوبر المصري



ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز الأسباب التي أهدت لاعبو الزمالك ومدربهم الفرنسي باتريس كارتيرون لقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بطل الدوري العام 2019 وفيما يلي أهم أسباب التتويج الأبيض:-









1- تحفيز مرتضى منصور لاعبيه قبل السفر لـ الإمارات



واصل مرتضى منصور سلسلة دعمه المعنوي والمادي للاعبيه قبل مباراة الأهلي في السوبر المصري ، حيث اجتمع بالمدير الفني واللاعبين في مقر النادي بميت عقبة وذلك قبل سفر الفريق للإمارات ، وشهدت الجلسة جرع تحفيزية لجميع الاعبين والجهاز الفني وصرف مكافئات مالية فورية للفوز باللقب المحلي أمام الغريم التقليدي وهوا ما شجع جميع نجوم القلعة البيضاء لهزيمة الأحمر وحصد اللقب السوبر المحلي الرابع في تاريخ الفارس الأبيض بهزيمة الشياطين الحمر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة ملعب "محمد بن زايد".









2- دفعة الفوز بالسوبر الأفريقي أمام الترجي



نشوة فوز الأبيض بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف في مباراة ملعب الغرافة الأسبوع المنصرم ، ظهرت نتائجها على لاعبي الأبيض الأكثر هدوءا في قمة السوبر المصري وهوا ما ظهر في تسديد ركلات الترجيح التي أهدت اللقب لصالح أبناء ميت عقبة ليحصد الأبيض لقبين في أقل من أسبوع واحد وتنطلق الأفراح البيضاء في ربوع مصر.









3- حنكة كارتيرون



مدرب الأهلي السابق عرف من أين تُأكل الكتف ؟ في لقاء فريقه السابق حيث ترك الاستحواذ والسيطرة لاعبي الأحمر في الشوط الثاني ومن ثم مباغتة فايلر بطريقته في الشوط الثاني بامتلاك منطقة وسط الملعب، السيطرة البيضاء التي أفقدت الأهلي خطورته في النصف الثاني من لقاء السوبر المصري لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف وهوا ما أراده الفرنسي الذي درب لاعبيه جيدا على لعب ركلات الترجيح وهوا السبب الذي أهدى كارتيرون ثاني ألقابه مع الفارس الأبيض في أقل من أسبوع بعد إحرازه لقب السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بهزيمته بثلاثية مقابل هدف.



