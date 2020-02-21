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ميسي يفجر مفاجأة بشأن اختياره للاعبين والمدربين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:38 ص
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ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، عن عدم إختياراه لأي لاعب أو مدرب داخل الفريق، وعن مهاجمته للمدير الرياضي للفريق إيريك أبيدال.


وكانت هناك أزمة بين ليونيل ميسي وأبيدال، بعد تصريحات الأخير أن بعض اللاعبين لم يتدربوا بشكل جيد في أخر أيام إرنستو فالفيردي مع برشلونة، وأنهم السبب في رحيل المدرب المخضرم عن البيت الكتالوني.


وقال ميسي في تصريحات خاصة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:" غضبت بسبب مهاجمه أببدال، ولكن تصريحاته كانت غامضة وكان يجب عليه أن يوضح من هؤلاء اللاعبين".


وتابع:" المدير الرياضي مسؤول عن قراراته، ولم أسمح له بمهاجمتنا، وعليه تحمل المسؤولية".


وأتم:" تصريحات أبيدال جرحتني شخصياً، وأنا لست مسؤول عن اختيار اللاعبين أو المدربين، هذه ليست حقيقة، ولكن قد أختلف مع النادي في بعض الأمور، ولكن رؤيتي لا تتحقق".
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