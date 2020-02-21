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جوارديولا يكشف جاهزية نجم مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:29 ص
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جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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كشف الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مدى جاهزية نجم الفريق الإسباني ديفيد سيلفا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت التقارير أن النجم الإسباني شارك في المراحل الأخيرة من المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين وذلك بعد تدخل قوي من أنجيلو أوجبونا داخل منطقة الجزاء.

وأوضح جوارديولا أن الإصابة التي يعاني منها سيلفا ليست خطيرة مؤكدًا أنه سيكون جاهزًا للانضمام إلى بقية أعضاء الفريق في الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"أخبرني ديفيد سيلفا أنه شعر بشيء ما لكنني لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة، سأعرف كل شيء بالضبط خلال ساعات بعد إجراء الفحص الطبي".

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد بسبب عدم تعافيه من مشكلة يعاني منها في أوتار العضلة الضامة منذ بداية شهر فبراير الحالي.
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