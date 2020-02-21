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باحث اقتصادي: إستراتيجية مصر 2030 اعتمدت على العدالة الاجتماعية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:05 ص
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الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور فرج عبدالله الباحث وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن مفهوم العدالة الاجتماعية مرتبط ارتباطًا كبيرًا بالاقتصاد، وبمفهوم البرامج الاقتصادية التي تطبقها الدول.

وأضاف "عبدالله" خلال لقاءه ببرنامج "مال وأعمال" الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز": "وطبقا لذلك منظمة العمل الدولية اعتمدت في 2008 اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي عدد من المباديء تعمل على الحراك الموجود في المجتمع بحيث يكون على أساس الجدارة والكفاءة، وليس على أساس التمييز في الدين والعرق واللون والتعليم الثقافة إلخ.. من أوجه التميز الموجودة".

وتابع الباحث الاقتصادي: "إستراتيجية مصر 2030 اعتمدت على العدالة الاجتماعية، وهذا ما أكده الدستور المصري، والدستور الأخير استهدفها نصًا وحث على تحقيقها في أكثر من 8 مواد".
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الكلمات المفتاحية

مال وأعمال اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية اقتصاد

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