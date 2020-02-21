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كاتبة صحفية: الحل في ليبيا عسكريًا (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:54 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
مروة عبدالعزيز
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قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إن الأخير استدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتدمير ليبيا.

وأضافت الشوباشي خلال لقاءه ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز": "السراج كان ممن خططوا للثورة على القذافي، ولا يمكن لرئيس دولة أن يستدعي أجنبي لحمايته، فهو لا يصلح لأي منصب في ليبيا".

وتابعت الكاتبة الصحفية: "الحل في طرابلس عسكريا أولًا، لأن الجيش الليبي يحارب مرتزقة فيجب القضاء عليهم أولًا، فهذا العصر مليء بالسواد، وآمالنا في القبائل العربية التي رفضت الغزو التركي، وذلك يتم بمعاونة الجيش لهم".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا فريدة الشوباشي الحل العسكري

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