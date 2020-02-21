نيللي كريم تكشف سر غيابها عن السينما 4 سنوات

كشفت الفنانة نيللي كريم عن سر ابتعادها عن السينما منذ آخر فيلم قدمته بشتري راجل الذي تم عرضه في 2017 قائلة إنها تبحث عن تقديم ما هو جيد فقط دون النظر إلى عرض الأفلام تجاريًا فقط، أو للمشاركة في مهرجانات أو فيهما معاً.

وأشارت في تصريحات صحفية، أنها تدرس حاليًا أكثر من مشروع سينمائي، لكن لا يوجد موضوع بعينه تم الاستقرار عليه.





وأكدت نيللي كريم، أنها لا تبحث عن فئة بعينها نستهدفها في الأعمال التي تقدمها.











