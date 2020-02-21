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"التحالف" يعلن التصدي لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على السعودية
الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:03 ص
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مروة عبدالعزيز
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أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن صنعاء أصبحت مكانًا لتجميع وإطلاق صواريخ باليستية من الميليشيات تجاه السعودية، وذلك حسب ما ذكرت فضائية "العربية".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.
وأوضح "المالكي"، أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة، لاستهداف المدن والمدنيين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.
وأوضح "المالكي"، أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة، لاستهداف المدن والمدنيين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
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