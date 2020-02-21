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التحالف: تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة في اليمن

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:40 ص
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العقيد تركي المالكي
العقيد تركي المالكي
مروة عبدالعزيز
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أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سوف يستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة في اليمن، وذلك حسب ما ذكرت فضائية "العربية".

وأضافت قوات التحالف، أن الإجراءات الحازمة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، ذكر أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

وأوضح المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
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الكلمات المفتاحية

قيادة التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليمن

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