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أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:35 ص
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القمة
القمة
محمد جمال
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اثيرت أزمة خلال الأيام الماضية حول إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى من عدمها، بعجما رفض نادي الزمالك إقامة المباراة.


وتوُج امس نادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف خلال المباراة، ليحقق الابيض الفوز بالبطولة الرابعة فى تاريخه.


ويرفض نادي الزمالك إقامة مباراة القمة أمام الناجي الاهلي ببطولة الدوري المصري بسبب الخوف على لاعبي الفريق من الاجهاد خاصة أن الفريق سيعود من الإمارات قبل ساعات قليلة من موعد القمة، وأيضًا لإرتباط الزمالك بمباراة قوية امام الترجي التونسي ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 يوم 28 فبراير القادم.


بينما يؤكد مسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ستقك فى موعدها يوم 24 فبراير، ولا نية لتأجيل اللقاء حتي تستمر البطولة وتنتهي فى المواعيد المحددة.
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