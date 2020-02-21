ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 156 حالة

ذكرت صفحة فضائية "العربية" على موقع التدوينات الصغير "تويتر" أن كوريا الجنوبية تسجل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 156 حالة.



وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت أمس الخميس، وفاة أول حالة لديها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.