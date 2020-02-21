Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 156 حالة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:35 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
ذكرت صفحة فضائية "العربية" على موقع التدوينات الصغير "تويتر" أن كوريا الجنوبية تسجل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 156 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت أمس الخميس، وفاة أول حالة لديها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة أول حالة كوريا الجنوبية عدد الوفيات

أخبار تهمك

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ يوم

الخطايا العشر لفايلر .. التي منحت لقب السوبر للزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد عز وفهمي ومحمد ممدوح ينجون من الإصابة بفيروس كورونا

الصين تجري تجارب على فيروس كورونا.. والنتائج بـ3 أسابيع

ماليزيا: إصابة راكب أمريكي على متن باخرة سياحية بفيروس "كورونا"

عاجل.. وفيات كورونا تتخطى 1800 حالة في الصين

الصين.. شانجهاي: لن يعود الطلاب إلى المدرسة الآن

عاجل.. ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ1921 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

09:11 م

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

10:44 م

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status